Ферстаппен заработает $55 млн за сезон-2023. Леклер обогнал Хэмилтона по размеру зарплаты (RN365)
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет самым высокооплачиваемым гонщиком «Формулы-1» в сезоне-2023.
Издание RacingNews365 опубликовало информацию о зарплатах пилотов в 2023 году. Рейтинг составлялся на основе данных, полученных в ходе консультаций с различными источниками в паддоке и в командах «Ф-1».
Второе место в рейтинге занимает Шарль Леклер – гонщик «Феррари» в 2023 году будет зарабатывать больше Льюиса Хэмилтона.
Зарплаты пилотов в сезоне-2023
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – $55 млн (зарплата) – 2028 год (дата окончания контракта)
2. Шарль Леклер («Феррари») – 36 млн – 2024
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 35 млн – 2024
4. Ландо Норрис («Макларен») – 20 млн – 2025
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 10 млн – 2024
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 10 млн – 2024
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10 млн – 2025
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 8 млн – 2024
9. Эстебан Окон («Альпин») – 6 млн – 2024+
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 5 млн – 2024+
11. Пьер Гасли («Альпин») – 5 млн – 2024+
12. Кевин Магнуссен («Хаас») – 5 млн – 2023
13. Алекс Албон («Уильямс») – 3 млн – 2024+
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 2 млн – открытый контракт
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 2 млн – 2024
16. Ник де Врис («Альфа Таури») – 2 млн – 2023+
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 2 млн – 2023
18. Оскар Пиастри («Макларен») – 2 млн – 2024+
19. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1 млн – 2023+
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 1 млн – 2023+
Итоги 2022-го в «Ф-1»: обгон, трансфер, Гран-при и персона года, главные разочарования, события и скандал
Анекдот года
У Леклера контракт с ЗП 12млн/год до 2024года.
Не верю я что бонусы больше зарплаты в 2раза.
У Хэмильтона ЗП вроде около 50млн.
Алонсо 5млн😂😂😂,это шутка?