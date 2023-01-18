Ферстаппен заработает $55 млн за сезон-2023. Леклер обогнал Хэмилтона по размеру зарплаты (RN365)

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет самым высокооплачиваемым гонщиком «Формулы-1» в сезоне-2023.

Издание RacingNews365 опубликовало информацию о зарплатах пилотов в 2023 году. Рейтинг составлялся на основе данных, полученных в ходе консультаций с различными источниками в паддоке и в командах «Ф-1».

Второе место в рейтинге занимает Шарль Леклер – гонщик « » в 2023 году будет зарабатывать больше .

Зарплаты пилотов в сезоне-2023

1. Макс Ферстаппен (« ») – $55 млн (зарплата) – 2028 год (дата окончания контракта)

2. Шарль Леклер («Феррари») – 36 млн – 2024

3. Льюис Хэмилтон (« ») – 35 млн – 2024

4. Ландо Норрис («Макларен») – 20 млн – 2025

5. Серхио Перес («Ред Булл») – 10 млн – 2024

6. Карлос Сайнс («Феррари») – 10 млн – 2024

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10 млн – 2025

8. Джордж Расселл («Мерседес») – 8 млн – 2024

9. Эстебан Окон («Альпин») – 6 млн – 2024+

10. («Астон Мартин») – 5 млн – 2024+

11. Пьер Гасли («Альпин») – 5 млн – 2024+

12. Кевин Магнуссен («Хаас») – 5 млн – 2023

13. Алекс Албон («Уильямс») – 3 млн – 2024+

14. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 2 млн – открытый контракт

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 2 млн – 2024

16. Ник де Врис («Альфа Таури») – 2 млн – 2023+

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 2 млн – 2023

18. Оскар Пиастри («Макларен») – 2 млн – 2024+

19. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1 млн – 2023+

20. Логан Сарджент («Уильямс») – 1 млн – 2023+

Итоги 2022-го в «Ф-1»: обгон, трансфер, Гран-при и персона года, главные разочарования, события и скандал