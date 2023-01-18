Ферстаппен заработает $55 млн за сезон-2023. Леклер обогнал Хэмилтона по размеру зарплаты (RN365)

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет самым высокооплачиваемым гонщиком «Формулы-1» в сезоне-2023.

Издание RacingNews365 опубликовало информацию о зарплатах пилотов в 2023 году. Рейтинг составлялся на основе данных, полученных в ходе консультаций с различными источниками в паддоке и в командах «Ф-1».

Второе место в рейтинге занимает Шарль Леклер – гонщик «Феррари» в 2023 году будет зарабатывать больше Льюиса Хэмилтона.

Зарплаты пилотов в сезоне-2023

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – $55 млн (зарплата) – 2028 год (дата окончания контракта)

2. Шарль Леклер («Феррари») – 36 млн – 2024

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 35 млн – 2024

4. Ландо Норрис («Макларен») – 20 млн – 2025

5. Серхио Перес («Ред Булл») – 10 млн – 2024

6. Карлос Сайнс («Феррари») – 10 млн – 2024

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10 млн – 2025

8. Джордж Расселл («Мерседес») – 8 млн – 2024

9. Эстебан Окон («Альпин») – 6 млн – 2024+

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 5 млн – 2024+

11. Пьер Гасли («Альпин») – 5 млн – 2024+

12. Кевин Магнуссен («Хаас») – 5 млн – 2023

13. Алекс Албон («Уильямс») – 3 млн – 2024+

14. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 2 млн – открытый контракт

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 2 млн – 2024

16. Ник де Врис («Альфа Таури») – 2 млн – 2023+

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 2 млн – 2023

18. Оскар Пиастри («Макларен») – 2 млн – 2024+

19. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1 млн – 2023+

20. Логан Сарджент («Уильямс») – 1 млн – 2023+

Итоги 2022-го в «Ф-1»: обгон, трансфер, Гран-при и персона года, главные разочарования, события и скандал

3 комментария

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Великий Алонсо
Фейк инфа. У Алонсо зарплата 20 млн$ будет.
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Олег Карпов
Алонсо-5
Анекдот года
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Фанат спорта01
Они из головы цифры придумывают?
У Леклера контракт с ЗП 12млн/год до 2024года.
Не верю я что бонусы больше зарплаты в 2раза.
У Хэмильтона ЗП вроде около 50млн.
Алонсо 5млн😂😂😂,это шутка?
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