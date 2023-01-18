Пьер Гасли о переходе в «Альпин»: «Занимаясь развитием карьеры нужно быть прагматичным и оставить эмоции в стороне»

Пилот « » рассказал, что принимая решение об уходе из « » постарался оставить эмоции в стороне.

«Занимаясь развитием карьеры тебе нужно быть прагматичным. Я знаю, куда хочу двигаться, чего хочу добиться в «Формуле-1». В такой ситуации нужно оставить эмоции в стороне и прагматично смотреть на вещи – и то, как мне повысить шансы достичь своей цели?

Вот почему при принятии решения я главным образом руководствовался вопросом скорости, возможностью оказаться в подходящей команде, за рулем машины, которая позволит мне вступать лучше.

Я бы не сказал, что фактор эмоциональной привязанности повлиял на мое решение. Хотя ясно, что я пообщался со всеми в команде – с инженерами, механиками. Эти люди были моей семьей на протяжении всей моей карьеры в «Ф-1». Я провел с этими ребятами сколько, пять лет, 90 процентов времени в «Ф-1», – рассказал Гасли.

Билеты на новый Гран-при «Ф-1» в Вегасе продают за $1-5 млн – это вообще как? Что в комплекте, кроме гонки?