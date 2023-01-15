Дакар-2023. Аль-Аттия в пятый раз выиграл гонку в зачете внедорожников, Бенавидес победил в зачете мотоциклов, ван Кастерен первый в зачете грузовиков

В Саудовской Аравии проходит 14-й, заключительный этап ралли-рейда «Дакар-2023».

Нассер Аль-Иттия выиграл «Дакар» в зачете внедорожников – для катарца эта победа стала уже пятой в карьере.

В классе мотоциклов Кевин Бенавидес вырвал победу у Тоби Прайса на последнем СУ – на финише гонщиков разделили всего 43 секунды.

Соревнования в классе грузовиков продолжаются.

Ралли Дакар

15 января 2023 года

Этап 14

Мотоциклы

1. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 1:15.17

3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +0.55

3. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +3.15

Итоговое положение

1. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 44:27.20

2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +0.43

3. Скайлер Хоус (США, «Хуксварна») +5.04

Квадроциклы

1. Ласвидас Канциус (Литва, «Ямаха») – 1:36.16

2. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +6.05

3. Марсело Медейрош (Бразилия, «Ямаха») +8.11

Итоговое положение

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 56:44.30

2. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +43.11

3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +1:52.55

Внедорожники

1. Герлен Ширери (Франция, BRX) – 1:09.24

2. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») +1.36

3. Себастьян Халперн (Аргентина, «Мини») +1.53

Итоговое положение

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 45:03.15

2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +1:20.49

3. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Тойота») +1:38.31

4. Жинель де Виллерс (ЮАР, «Тойота») +2:31.12

5. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +2:36.23

Мотовездеходы SSV

1. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») – 1:22.48

2. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») +0.56

3. Пьетро Синотто (Италия, «Поларис») +1.34

Итоговое положение

1. Эрик Гочал (Польша, «Кан-Ам») – 53:10.14

2. Рокас Бацушка (Литва, «Кан-Ам») +16.44

3. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») +18.15

Грузовики

1. Вайдотас Паскевичус (Литва, «Татра») – 1:18.34

2. Митчел ван дер Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +0.07

3. Ярослав Вальтр (Чехия, «Татра») +1.46

Итоговое положение

1. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») – 54:03.33

2. Мартин ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +2:40.22

3. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +4:02.29