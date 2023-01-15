Дакар-2023. Аль-Аттия в пятый раз выиграл гонку в зачете внедорожников, Бенавидес победил в зачете мотоциклов, ван Кастерен первый в зачете грузовиков
В Саудовской Аравии проходит 14-й, заключительный этап ралли-рейда «Дакар-2023».
Нассер Аль-Иттия выиграл «Дакар» в зачете внедорожников – для катарца эта победа стала уже пятой в карьере.
В классе мотоциклов Кевин Бенавидес вырвал победу у Тоби Прайса на последнем СУ – на финише гонщиков разделили всего 43 секунды.
Соревнования в классе грузовиков продолжаются.
Ралли Дакар
15 января 2023 года
Этап 14
Мотоциклы
1. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 1:15.17
3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +0.55
3. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +3.15
Итоговое положение
1. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 44:27.20
2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +0.43
3. Скайлер Хоус (США, «Хуксварна») +5.04
Квадроциклы
1. Ласвидас Канциус (Литва, «Ямаха») – 1:36.16
2. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +6.05
3. Марсело Медейрош (Бразилия, «Ямаха») +8.11
Итоговое положение
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 56:44.30
2. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +43.11
3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +1:52.55
Внедорожники
1. Герлен Ширери (Франция, BRX) – 1:09.24
2. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») +1.36
3. Себастьян Халперн (Аргентина, «Мини») +1.53
Итоговое положение
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 45:03.15
2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +1:20.49
3. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Тойота») +1:38.31
4. Жинель де Виллерс (ЮАР, «Тойота») +2:31.12
5. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +2:36.23
Мотовездеходы SSV
1. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») – 1:22.48
2. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») +0.56
3. Пьетро Синотто (Италия, «Поларис») +1.34
Итоговое положение
1. Эрик Гочал (Польша, «Кан-Ам») – 53:10.14
2. Рокас Бацушка (Литва, «Кан-Ам») +16.44
3. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») +18.15
Грузовики
1. Вайдотас Паскевичус (Литва, «Татра») – 1:18.34
2. Митчел ван дер Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +0.07
3. Ярослав Вальтр (Чехия, «Татра») +1.46
Итоговое положение
1. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») – 54:03.33
2. Мартин ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +2:40.22
3. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +4:02.29
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