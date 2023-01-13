«У команды есть необходимый потенциал». Валттери Боттас – о сотрудничестве «Заубера» и «Ауди»

Пилот «Альфа Ромео» не сомневается в будущих перспективах команды войти в число лидеров «Формулы-1».

В « » (выступает в «Ф-1» под брендом « ») договорились о сотрудничестве с « ». Ожидается, что команда получит заводской статус с 2026 года, когда в силу вступит новый моторный регламент.

«Безусловно, у команды есть весь необходимый потенциал. Я вижу это и в людях. Наша команда кажется довольно молодой, а также в ней довольно много людей, которые мыслят нестандартно – это очень хорошо. У команды отличная база, инфраструктура, аэродинамическая труба…

Да, конечно, мы заметно уступаем в количестве персонала, если проводить сравнения с такими командами, как «Мерседес» и «Ред Булл». Но я знаю, что у команды будет прогресс и в этой области. И вероятно, что появление новых сотрудников и увеличение количества денег может изменить ситуацию. Например, в 2022 году ведущие команды имели заметное преимущество в вопросе производства новых деталей. И устранение такого отставания может очень сильно изменить ситуацию на дистанции сезона.

Конечно, я стараюсь помогать команде, используя прошлый опыт – будь то какие-то технические вопросы или операционные моменты. В большей степени это проявлялось в первой половине прошлого сезона. И каждый раз, когда я видел какую-то проблему, то мог подсказать, как с ней справляются ребята из другой стороны паддока. Так что да, безусловно, ты стараешься применять ранее полученный опыт», – рассказал Боттас.

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