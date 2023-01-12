Чемпион 2014 года Харвик покинет NASCAR в конце сезона

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Ветеран NASCAR Кевин Харвик объявил, что проведет свой последний полноценный сезон.

Харвик – чемпион NASCAR Cup 2014 года в составе команды «Стюарт-Хаас». На счету 47-летнего гонщика, выступающего в серии с 2001-го, 60 побед.

В прошлом сезоне пилот выиграл две гонки и выбыл после первого раунда плей-офф.

Как сообщает Motorsport.com, Харвик, по всей видимости, в 2024 году станет экспертом на Fox.

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