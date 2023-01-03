Алекс Албон понимает решение Риккардо уйти из «Ф-1»: «Плохие сезоны выматывают»

Алекс Албон высказался о решении стать запасным в «Формуле-1».

Экс-пилот « » заявлял, что не собирается переходить в команду-аутсайдер, и в итоге подписал контракт третьего гонщика « ». У Албона есть опыт ухода из «Ф-1»: Алекс год не выступал после потери места в основе «Ред Булл», после чего присоединился к « ».

«Я оказался немного в другом положении. Казалось, что я голоден до гонок спустя неделю после того, как ушел, как меня выгнали.

Но я понимаю, о чем он говорит. Когда проводишь плохие сезоны в «Ф-1» – и я могу обратиться к своему опыту 2020-го – тебя сильно выматывает это – шум в паддоке и, конечно, собственные выступления. Мы рождены ради борьбы, хотим конкурировать. Выступать хорошо важнее всего.

Я потратил несколько недель, чтобы эмоционально пройти через потерю места. Но я был молод и в каком-то смысле понимал, что это не конец. Я знал, что шанс на возвращение есть. Вероятно, Мик [ ] сейчас думает так же: «Мне есть что сказать, я вернусь», – отметил Албон.

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