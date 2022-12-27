Джонни Херберт: «Грустно, что Бинотто ушел из «Феррари». Мне он нравился»

расстроен из-за ухода Маттиа Бинотто из «Феррари».

Место Бинотто займет , ранее возглавлявший команду « ».

«Очень грустно, что ушел. Мне он нравился. У него было понимание, что и как необходимо сделать.

Но, как я писал в предыдущей колонке, летний перерыв был его шансом поработать над проблемами команды, а он решил этим не заниматься. Все дошло до того, что, казалось, стратегию выбирают инженер и гонщик. Я слышал, что к концу [сезона] он и даже не разговаривали», – написал бывший гонщик «Формулы-1» для Motor Sport Magazine.

Гельмут Марко о смене руководителя «Феррари»: «Бинотто хорош и как инженер, и как политик. Его просто перегрузили чрезмерным количеством задач»

Четыре команды «Ф-1» сменили шефов за месяц. Остальные постят в соцсети: «а вот наш босс!», «узнал, что в топе долгожителей»