«Альфа Таури» представит болид 11 февраля – презентация пройдет в Нью-Йорке

Теги Альфа Таури Формула-1 Авто

Команда «Альфа Таури» определилась с датой презентации болида.

Согласно сообщению пресс-службы, презентация новой машины AT04 состоится 11 февраля в Нью-Йорке.

«Альфа Таури» стала третьей командой, определившейся с датой презентации машины 2023 года – ранее даты объявили «Астон Мартин» и «Феррари».

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