«Альфа Таури» представит болид 11 февраля – презентация пройдет в Нью-Йорке
Команда «Альфа Таури» определилась с датой презентации болида.
Согласно сообщению пресс-службы, презентация новой машины AT04 состоится 11 февраля в Нью-Йорке.
«Альфа Таури» стала третьей командой, определившейся с датой презентации машины 2023 года – ранее даты объявили «Астон Мартин» и «Феррари».
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