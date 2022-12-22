Джолион Палмер: «Еще один блестящий сезон Норриса – он практически в одиночку боролся с «Альпин» за 4-е место для «Макларена»

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что остался под впечатлением от выступления в прошедшем сезоне.

Пилот « » стал единственным представителем команды не из топ-3 («Ред Булл», «Феррари», «Мерседес»), кому в этом сезоне удалось попасть на подиум. При этом Норрис в общем зачете одержал уверенную победу над теперь уже бывшим напарником .

«Это был еще один блестящий сезон гонщика «Макларена», который не допустил ни одной ошибки за весь сезон и с комфортным преимуществом стал «лучшим из остальных» в общем зачете, и при этом практически в одиночку боролся с « » за четвертое место в Кубке конструкторов для «Макларена».

Отрыв между лидерами и всеми остальными в сезоне-2022 оказался больше, чем ожидалось. Надеюсь, что в следующем году этот отрыв сократится и у гонщиков из середины пелотона будет больше шансов.

И за исключением пилотов из команд первой тройки только Норрису за весь сезон удалось попасть на подиум, когда он финишировал третьим в Имоле.

Он всего один раз проиграл в квалификации Даниэлю Риккардо – как кажется, Норрису удалось подняться на новый уровень. С учетом наличия долгосрочного контракта Ландо будет надеяться совершить еще один скачок в следующем сезоне. И если это случится, я думаю, что Норрис вновь будет претендовать на то, чтобы все-таки одержать свою первую победу в «Формуле-1», – рассказал Палмер.

В «Ф-1» за год разбили машин на $34 млн! Самая «дорогая» гонка обошлась в $4,5 млн, Шумахер – чемпион по ущербу за два сезона