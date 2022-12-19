Эстебан Окон: «Физически я могу быть сильнее почти всех гонщиков «Ф-1» – за исключением Боттаса»

Пилот «Альпин» заявил, что старается уделять как можно больше внимания физической подготовке. Поскольку это является одним из самых важных факторов в современной «Формуле-1».

По словам Окона, в плане физической подготовки и мышечной массы он в «Ф-1» уступает только Валттери Боттасу.

«Нужно быть уверенным в себе, в своих силах. А я считаю, что физически могу быть сильнее почти всех гонщиков «Формулы-1» – за исключением разве что , который выглядит как атлет из Ironman.

Но мне хватает физической силы. В футболке из-за роста это не так видно, но проблем с физическим состоянием у меня нет, я в отличной форме.

В этом году рабочий процесс тренировок несколько изменился (из-за адаптации к новым болидам), хотя я все равно много работал в зале вместе с Томасом – моим новым физиотерапевтом, с которым мы сотрудничаем с 2021 года. Мы в основном работали уже над деталями.

Еще зимой мы планировали организовать тренировочный лагерь на Пиренеях, но планы поменялись, так что теперь я буду работать в Анси, ближе к своему дому. Так что в теории уже по ходу сезона я смогу устраивать короткие тренировочные лагеря непосредственно в промежутке между гонками. В целом сейчас я чуть прибавил в весе относительно прошлого года – но все это мышечная масса. И в целом с точки зрения количества сил и выносливости я стал чувствовать себя лучше», – рассказал Окон.

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