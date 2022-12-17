Карлос Сайнс: «Маркес был бы Сенной в «Формуле-1»

высказался об исключительности Марка Маркеса – шестикратного чемпиона MotoGP.

Пилот « » ответил на вопрос о том, с каким гонщиком «Формулы-1» он сравнил бы своего друга.

«Маркес в «Формуле-1» был бы . Я в этом не сомневаюсь. Он способен на невероятные вещи – единственный из тех, кого я видел. Таким же был Сенна», – сказал Карлос.

Сайнс отреагировал на предположение о том, что можно провести параллели между Маркесом и гонщиком « » :

«Может, он стал бы Максом, но я предпочитаю Сенну».

Гонщик «Хонды», в свою очередь, поделился мыслями о Сайнсе в MotoGP.

«У меня есть два варианта. Первый – Пекко Баньяя, который долго раскрывался, но теперь на вершине. То же самое можно сказать о [первом испанском чемпионе класса 500cc Алексе] Кривиле. Хотя, в отличие от Кривиля, Сайнс выиграет больше одного чемпионата.

В Испании есть Алонсо, которого я бы сравнил с [13-кратным чемпионом мира в различных классах Анхелем] Ньето, так Карлосу сравнение с Кривилем подходит», – сказал Марк.

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