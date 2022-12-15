Гран-при Бахрейна, Саудовской Аравии и Австралии будут открывать ближайшие сезоны «Ф-1»

Три трассы будут принимать первые гонки ближайших сезонов «Формулы-1».

Сезон-2023 начнется в Бахрейне 5 марта. На автодроме «Сахир» также проводились стартовые этапы в 2021 и 2022 годах.

, по всей видимости, станет первым в 2024-м. Изначально планировалось, что сезон откроет этап в Мельбурне, однако организаторы гонки в Джидде попросили поставить свой Гран-при на первое место, чтобы избежать пересечения со священным для мусульман месяцем Рамадан (с 10 марта по 9 апреля в 2024 году).

Этап в Австралии продлил контракт с «Формулой-1» и не менее четырех раз будет первым в сезоне до 2037 года. Как ожидают журналисты The Race, в ближайшее десятилетие и Австралии будут сменять друг друга в роли стартовой гонки сезона, а Гран-при Саудовской Аравии займет это место как минимум однажды.

ФИА опубликовала время старта Гран-при в 2023 году

Контракт на проведение Гран-при Австралии продлен до 2037 года