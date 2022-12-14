Пьер Гасли о сезоне «Альфа Таури»: «Весь сезон у нас были проблемы с лишним весом болида – он составлял где-то 12-13 кг»

Пилот поделился мнением о том, как сложился сезон-2022.

Гасли провел его в составе , а команда закончила сезон на 9-м месте в Кубке конструкторов.

«Думаю, что базовая версия болида получилась очень неплохой. Но на протяжении всего сезона у нас были проблемы с огромным перевесом болида. И этот лишний вес машины дорого нам обошелся. Я правда считаю, что это было главной проблемой на протяжении всего сезона. И мы и близко не выступали на желаемом уровне.

Перевес на протяжении всего сезона составлял где-то 12-13 кг. И нам так и не удалось снизить вес, совсем. И в данном случае мы говорим о разнице в 0,3-0,35 секунды на круге,

При этом в прошедшем сезоне было где-то десять случаев, когда для попадания в третий сегмент квалификации нам не хватало буквально 0,1 секунды. Гонять на болиде с таким лишним весом – это как таскать на спине рюкзак.

Ты начинаешь с 13-14 кг лишнего веса и несешь его всю гонку – износ шин усиливается, машина едет медленнее, проблемы нарастают как снежный ком. У машины был неплохой потенциал, но проблемы с весом преследовали нас весь сезон», – рассказал Гасли.

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