Формула-2. Иваса будет выступать за «ДАМС» вместе с Артуром Леклером

Команда сообщила, что Аюму Иваса сохранит место в составе в 2023 году.

Таким образом, юниор и «Хонды» станет напарником дебютанта «Формулы-2» .

Иваса проведет второй сезон в «Ф-2». В 2022 году японец выиграл две гонки и занял пятое место в чемпионате.

«Моя цель – борьба за титул «Ф-2» в 2023 году. Мы знаем, что обладаем потенциалом для этого. Но не будем заглядывать слишком далеко вперед – лучше сосредоточиться на подготовке к старту сезона», – прокомментировал продление контракта Иваса.

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