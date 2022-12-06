Трассу Гран-при Венгрии реконструируют

Организаторы Гран-при Венгрии объявили о реконструкции трека «Хунгароринг».

План включает в себя обновление инфраструктуры, строительство новых зданий, управляющего центра и «зоны для посетителей». Конфигурация автодрома останется прежней.

Также организаторы сообщили, что уже продали все 100 000 билетов на гонку сезона-2023. Билеты на Гран-при Венгрии-2022 были раскуплены лишь в апреле.

«Нельзя игнорировать то, что инфраструктура новых трасс находится на куда более высоком уровне, чем у нас. Благодаря стратегической программе развития мы сможем конкурировать с ними в обозримом будущем, что позволит сохранить гонки «Ф-1», – прокомментировал президент трека Жолт Дьюлаи.

Контракт на проведение Гран-при действует до 2027 года.

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