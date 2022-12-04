Гюнтер Штайнер о целях «Хааса»: «Хотим бороться за очки в каждой гонке и однажды попасть на подиум»

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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о целях команды на сезон-2023.

По словам Штайнера, в «Хаасе» хотят продолжить прогрессировать и начать бороться за очки на постоянной основе.

«Из-за пандемии у нас было два тяжелых сезона, но мы смогли восстановиться. Прошедший сезон прошел хорошо, хотя мог получиться еще лучше. Мы можем заключить, что за этот год команда смогла здорово вырасти.

В этом году Кевин Магнуссен принес нам первый поул в истории команды. В 2023 году мы хотим продолжить расти и сделать еще один шаг вперед в общем зачете. Хотим бороться за очки в каждой гонке и однажды попасть на подиум. Чтобы расти, нужно ставить перед собой серьезные цели», – рассказал Штайнер.

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