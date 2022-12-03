Зак Браун о доминировании Ферстаппена: «Сезон-2022 не кажется скучным, гонки были захватывающими»

посчитал сезон «Формулы-1» интересным, несмотря на преимущество и .

Качество сражений на трассе повысилось благодаря новому техническому регламенту, отметил Браун.

«Безусловно, есть ощущение, что борьба стала лучше. Все опасались, что болиды станут выглядеть одинаково, а этого вовсе не случилось, были разные концепции. Когда появляются новые правила, всегда требуются доработки, но, думаю, все было сделано более-менее верно. И сражения в этом году получились очень захватывающими.

Учитывая доминирование Макса, не кажется, что сезон скучный. Если судить по результатам, можно счесть его скучным, но все гонки вышли весьма захватывающими», – сказал исполнительный директор .

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