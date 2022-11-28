Марк Уэббер о замене Шумахера на Хюлькенберга: «Был немного удивлен решением «Хааса»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о решении боссов заменить на .

«Честно говоря, я был немного удивлен. В какой-то степени это отражает ситуацию с молодыми талантами на подходе к «Формуле-1». Судя по всему, они не видят достаточного количества пилотов, на одного из которых могли бы положиться, приглашая на замену Мику.

При этом мы все знаем отношение Гюнтера Штайнера к новичкам. Он предпочитает пилотов с обратной стороны и сделал выбор в пользу ветерана.

Ну, Нико точно не будет попадать в аварии (смеется) и проведет превосходный сезон. Я также знаю, что прямо сейчас он активно занимается тренировками, чтобы сбросить вес».

Уэббер добавил, что возможный переход Мика Шумахера в «Мерседес» на должность резервного пилота может стать отличным вариантом для немца:

«Да, это был бы отличный переход. Его отец был в команде еще в 2010 году, когда только начинал свой путь к господству в «Ф-1», еще до доминирования Льюиса Хэмилтона. Так что да, это была бы классная история. Связь за счет национальности, возможность быть рядом на случай, если что-нибудь странное случится с Хэмилтоном или Расселлом».

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