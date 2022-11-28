Зак Браун о банкротстве спонсора «Мерседеса»: «Кажется, что на рынке наступил полный беспорядок, но я бы сравнил это с зарождением интернета»

Зак Браун не опасается финансовых проблем в «Формуле-1» из-за краха спонсора .

Исполнительный директор «Макларена» считает, что банкротство компании FTX никак не повлияет на другие команды «Ф-1», восемь из которых также работают с другими криптовалютными биржами.

«Макларен» сотрудничает с OKX, но не видит проблем из-за происшествий на криптовалютном рынке.

«Мы довольны OKX, и мы провели огромную комплексную проверку. Мы рассматривали множество вариантов, и считаем, что у нас лучший партнер. Мы хорошо осведомлены об их поддержке и методах работы. Так что я в них уверен.

Из-за FTX кажется, что на рынке наступил полный беспорядок, но я бы сравнил это со временами зарождения интернета. Тогда было много компаний, многие не выжили, однако такие как Amazon добились хороших результатов.

Думаю, с криптой и блокчейном будет так же. Сейчас в эти области ринулось много людей, но в конце останется несколько серьезных игроков.

Все люди из финансовой области, с которыми я общался, настроены позитивно. Тут лишь вопрос в том, кто станет крупным игроком. Мы убеждены, что одним из них окажется OKX.

Каждый раз, когда в спорте что-то меняется, появляется вопрос: «О боже, что будет, когда из спорта уйдут деньги табачников? Что будет, когда уйдет этот производитель?»

Но спорт настолько силен, что в него всегда готов прийти кто-то новый», – считает Браун.

«Мы очень довольны сотрудничеством с «Мерседесом». Зак Браун опроверг информацию о переговорах «Макларена» с «Порше»