Нико Хюлькенберг: «У меня не лучшее телосложение для гонщика, в болиде мне тесно»

рассказал о трудностях адаптации к «Ф-1» после возвращения.

Новобранец рассказал, почему для него важны испытания в Абу-Даби, а также объяснил, почему ему тяжелее, чем другим гонщикам, работать в современных болидах «Ф-1».

«Три дня тестов перед первой гонкой – это немного. Поэтому важно оценить машину, понять базовые вещи, оценить, насколько хороша техника и области, в которых нужно поработать.

Возвращение – это всегда сложно. В предыдущий раз я был за рулем болида «Ф-1» в августе, после гонки в Венгрии. А весной было особенно непросто (Хюлькенберг заменил в двух гонках Феттеля – Sports.ru). Но это нормально, так было всегда в течение 10 лет: пашешь всю зиму, а потом садишься за руль – и первые несколько дней всегда тяжелые.

Я высокий, у меня длинные руки. У меня не лучшее телосложение для гонщика. [Весной] у меня еще несколько дней болели мышцы. Но теперь впереди три месяца, чтобы войти в форму. Все будет хорошо.

Мне тесно в кокпите. Но и у «Астон Мартин» была тесная для меня машина – все команды стремятся уменьшить свободное место из-за правил. Но хорошо, что я уже сейчас прошел процедуру подгонки сиденья, так что при создании нового шасси – не первого, а может второго или третьего – что-то можно будет чуть улучшить, расширить миллиметр там, миллиметр здесь.

После 2019 года мне был нужен перерыв от гонок. А затем пришел ковид. Ничего особенного не происходило, но вскоре после начала сезона я заменил Чеко Переса в Сильверстоуне. Мне было полезно некоторое время отдохнуть от «Ф-1», подумать о некоторых вещах и погрузиться в себя. Полезно было взглянуть на себя под другим углом.

А потом наступил 2021-й. И следить за гонками со стороны порой стало непросто, хотя в целом все было нормально. Но в этом году было особенно тяжело наблюдать за всем снаружи. Особенно когда тебе кажется, что ты можешь выступать лучше. И вот тогда начался проект по возвращению в «Ф-1», – рассказал Хюлькенберг.

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