Мик Шумахер: «Когда-то отец перешел в «Мерседес». Не вижу причин, почему не могу сделать то же самое»

уже начал подготовку к возвращению в гонки.

Бывший гонщик «Хааса» признался, что «всерьез настроен вернуться в 2024 году, а может даже и в 2023-м». Предполагается, что немец станет резервистом в «Мерседесе», а затем попытается снова пробиться в гонки, как это получилось у его соотечественника Нико Хюлькенберга.

«Я показал свою скорость, и знаю, что многие люди в паддоке довольны моим прогрессом. Поэтому я рассчитываю переговорить со многими командами.

Когда-то мой отец после «Феррари» перешел в «Мерседес». Не вижу причин, почему не могу сделать то же самое.

Время есть. Поэтому я рассмотрю все доступные варианты, а затем, надеюсь, приму правильное решение. Мне очень приятно слышать, что обо мне говорят в и Тото Вольфф», – сказал Шумахер.

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?