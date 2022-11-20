Себастьян Феттель – болельщикам: «Спасибо за улыбки и любовь. Мне будет этого не хватать»

Четырехкратный чемпион мира , завершивший карьеру, поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Приятно, что мы способны вдохновлять вас своими выступлениями. Но, думаю, есть вещи куда более важные, чем гонки по кругу – хотя мы их очень любим. Но если мы сможем передать болельщикам действительно важные ценности – это будет очень здорово.

Спасибо всем за поддержку, за все сообщения, за письма, за флаги на трибунах, за улыбки на лицах и любовь в целом. Мне будет этого не хватать – уверен будет не хватать сильнее, чем мне кажется сейчас. На протяжении всей карьеры я получал от этого несравненное удовольствие. Спасибо», – сказал Себастьян.

В комнате призеров за подиумом и обсудили уход Феттеля:

Перес: «Нет ощущения, что мы прощаемся с Феттелем».

Леклер: «Мне кажется, что он не вернется».

Себастьян также подвел итоги гонки, в которой он финишировал 10-м:

«Вы знаете, как это бывает. Хотелось заработать еще пару очков. Но гонка мне понравилась. Да, подготовка к немного отличалась от привычной, но затем погасли огни светофора – и я полностью погрузился в гонку.

Возможно, сегодня мы выбрали не лучшую стратегию. Жаль, что так получилось – иначе мы могли бы заработать 6-е место в Кубке конструкторов.

Мы растянули первый отрезок. А когда решили перейти на один пит-стоп – шины стали изнашиваться еще сильнее. Думаю, эта стратегия была медленнее. Не очень приятно, когда ты откатываешься далеко назад. Да, в конце выдалась хорошая битва с Даниэлем [Риккардо], но подобраться для атаки я так и не сумел. Впрочем, на последних кругах бороться с ним было уже приятнее, поскольку мы оба оказались в очковой зоне».

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