Себастьян Феттель – болельщикам: «Спасибо за улыбки и любовь. Мне будет этого не хватать»
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, завершивший карьеру, поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Приятно, что мы способны вдохновлять вас своими выступлениями. Но, думаю, есть вещи куда более важные, чем гонки по кругу – хотя мы их очень любим. Но если мы сможем передать болельщикам действительно важные ценности – это будет очень здорово.
Спасибо всем за поддержку, за все сообщения, за письма, за флаги на трибунах, за улыбки на лицах и любовь в целом. Мне будет этого не хватать – уверен будет не хватать сильнее, чем мне кажется сейчас. На протяжении всей карьеры я получал от этого несравненное удовольствие. Спасибо», – сказал Себастьян.
В комнате призеров за подиумом Серхио Перес и Шарль Леклер обсудили уход Феттеля:
Перес: «Нет ощущения, что мы прощаемся с Феттелем».
Леклер: «Мне кажется, что он не вернется».
Себастьян также подвел итоги гонки, в которой он финишировал 10-м:
«Вы знаете, как это бывает. Хотелось заработать еще пару очков. Но гонка мне понравилась. Да, подготовка к Гран-при немного отличалась от привычной, но затем погасли огни светофора – и я полностью погрузился в гонку.
Возможно, сегодня мы выбрали не лучшую стратегию. Жаль, что так получилось – иначе мы могли бы заработать 6-е место в Кубке конструкторов.
Мы растянули первый отрезок. А когда решили перейти на один пит-стоп – шины стали изнашиваться еще сильнее. Думаю, эта стратегия была медленнее. Не очень приятно, когда ты откатываешься далеко назад. Да, в конце выдалась хорошая битва с Даниэлем [Риккардо], но подобраться для атаки я так и не сумел. Впрочем, на последних кругах бороться с ним было уже приятнее, поскольку мы оба оказались в очковой зоне».
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