Риккардо вернется в «Ред Булл» на должность резервного пилота (Михаэль Шмидт)
Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо в следующем сезоне продолжит карьеру в «Ред Булл».
По информации обозревателя Auto-Motor-und-Sport Михаэля Шмидта, Риккардо договорился о возвращении в «Ред Булл» на должность резервного пилота. Также Риккардо возьмет на себя обязанности амбассадора бренда «Ред Булл».
Риккардо в прошлом провел за «Ред Булл» пять сезонов и ровно 100 Гран-при, выиграв 7 из них.
Также будущий переход Риккардо в «Ред Булл» означает, что резервным пилотом «Мерседеса» станет Мик Шумахер.
Оба пилота «Ред Булл» – худшие среди топов на бразильском Гран-при, максимальный балл в рейтинге Sports.ru – у победителя и аутсайдера
Комментарии