Риккардо вернется в «Ред Булл» на должность резервного пилота (Михаэль Шмидт)

Пилот в следующем сезоне продолжит карьеру в «Ред Булл».

По информации обозревателя Auto-Motor-und-Sport Михаэля Шмидта, Риккардо договорился о возвращении в «Ред Булл» на должность резервного пилота. Также Риккардо возьмет на себя обязанности амбассадора бренда «Ред Булл».

Риккардо в прошлом провел за «Ред Булл» пять сезонов и ровно 100 Гран-при, выиграв 7 из них.

Также будущий переход Риккардо в «Ред Булл» означает, что резервным пилотом станет .

Оба пилота «Ред Булл» – худшие среди топов на бразильском Гран-при, максимальный балл в рейтинге Sports.ru – у победителя и аутсайдера