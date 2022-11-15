Мартин Брандл о Ферстаппене и Пересе: «Второй бумеранг за две гонки, который сильно ударил по Максу»

считает недальновидными действия в Бразилии.

пропустил напарника по «Ред Булл» на заключительных кругах Гран-при Сан-Паулу, однако Ферстаппен не стал отдавать позицию перед финишем, несмотря на приказ с мостика. На прошлом этапе в Мексике Макс также оказался в центре скандала: двукратный чемпион и его команда бойкотировали Sky Sports из-за «уничижительных» высказываний на канале.

«Он отказался по какой-то причине из прошлого, которую, как оказалось, уже обсудили. Думаю, дело в выходке в квалификации еще в Монако.

Макс, несомненно, вспомнит, как Серхио сдерживал Льюиса [Хэмилтона] в Абу-Даби в прошлом сезоне – это ключевым образом повлияло на то, что Льюис не смог заехать за свежими шинами в режиме машины безопасности, как сражался с Льюисом в Баку и о других примерах, которые помогли Максу завоевать титул 2021 года. Вроде бы тогда он (Макс) назвал его «легендой».

Здесь не конкурс по популярности, а жестокий мир «Ф-1», но дружба и уважение все равно необходимы. Максу, у которого чемпионат уже в кармане, ничего не стоило бы отдать скромное шестое место. Это второй бумеранг за две гонки, который довольно сильно ударил по Максу», – написал эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

Брандл также прокомментировал столкновение Ферстаппена с из – эксперт не согласился со штрафом Макса:

«Как мне объяснил один из ведущих гонщиков, между пилотами и гоночной дирекцией существует договоренность, и Макс, который значительно поравнялся с Льюисом и был на внутренней траектории, мог рассчитывать на то, что ему оставят место. Не сомневаюсь, что у Макса другие пределы, когда он сражается с Льюисом, и Льюис в схожей манере решил огнем бороться с огнем. Так что они неизбежно столкнулись.

Стюарды сказали, что Льюис мог бы оставить «чуть больше места», и, как мне кажется, Макс мог еще больше заехать на поребрик или даже поднять ногу с педали газа, но это уже не гонки. Судьи решили, что вина в большей степени на Максе – он получил пятисекундный штраф и лишний пит-стоп ради смены носового обтекателя. Я посчитал, что это гоночный инцидент».

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