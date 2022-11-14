Фернандо Алонсо: «С точки зрения исполнения лучшей была гонка в Мексике. Но мы заработали много очков»

Пилот «Альпин» рассказал, что по-прежнему считает своей лучшей гонкой в сезоне заезд в Мехико.

При этом на этапе в Бразилии Алонсо сумел финишировать пятым, а в Мехико не добрался до финиша:

«Думаю, моей лучшей гонкой была Мексика. Да, я не смог в ней финишировать, но с точки зрения исполнения в Мексике я был в большей степени доволен, чем здесь.

Тем не менее, мы провели хорошую гонку. Выбрав стратегию с тремя пит-стопами, мы были не синхронизированы с большинством машин соперников. Мои шины были свежее, за счет этого в конце заезда я смог немного повеселиться, обгоняя Чеко и борясь с Шарлем. С учетом того, что пилоты «Макларена» из гонки выбыли, мы смогли заработать действительно много очков».

В результате перед последним Гран-при сезона опережает «Макларен» на 19 очков в Кубке конструкторов:

«Главным образом беспокойство у нас всегда вызывала надежность техники. И если бы мы опережали «Макларен» на 5-6 очков – было бы хуже. Всегда что-то может случиться, ты можешь не добраться до финиша гонки. Теперь же у нас есть небольшой задел. Хотя мы все равно хотим обойти их по очкам на Гран-при Абу-Даби и финишировать в топ-6 или топ-7».

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