Себастьян Феттель: «Гонка была хорошей, но мы оказывались не в том месте и не в то время»

разочарован, что не смог набрать очки на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот проводил отличный заезд, по ходу которого какое-то время занимал четвертое место, однако сначала из-за позднего пит-стопа уступил позицию Валттери Боттасу, а в завершающей фазе гонки после появления автомобиля безопасности не смог оказать сопротивления на изношенных шинах «медиум» соперникам на более свежем «софте» и выпал из топ-10.

«И все равно – гонка была хорошей, просто мы оказывались не в том месте и не в то время. Естественно, у меня не было шансов сдержать остальных, особенно тех, у кого был свежий «софт».

Первый пит-стоп мы провели слишком поздно – это уже стоило нам позиции. А затем появился сейфти-кар, хотя даже еще один заезд в боксы нам бы не помог – мы в любом случае выпали бы из очковой зоны.

Не могу сказать, что в этой гонке я что-то мог сделать иначе, чтобы предотвратить такой исход. Хотя мне жаль, что мы потеряли много очков – ведь скорость была неплохой. Просто что-то не сложилось по времени – в спорте иногда так бывает», – считает Себ.

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