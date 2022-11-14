Мартин Брандл о столкновении Ферстаппена и Хэмилтона: «Макс заслуживал больше места во втором повороте»

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Эксперты Sky Sports F1 считают, что Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен могли избежать столкновения на Гран-при Сан-Паулу. 

Чемпионы мира столкнулись во втором повороте после рестарта, и стюарды посчитали Ферстаппена ответственным за аварию, хотя в своем вердикте отметили, что пилот «Мерседеса» мог оставить сопернику «чуть больше места на апексе». 

По ходу заезда комментатор Sky Sports F1 и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл, оценивая столкновение, пришел к выводу, что Хэмилтон должен был оставить Ферстаппену место в повороте, чтобы избежать инцидента. И после решения стюардов не передумал: 

«Я не отказываюсь от сказанного: Ферстаппен заслуживал больше места во втором повороте». 

Еще один экс-пилот «Ф-1», Карун Чандок, хоть и согласен с решением стюардов, но в целом признает, что эпизод неоднозначный: 

«Когда они проходили первый поворот – Макс ненадолго вырвался вперед Хэмилтона. Но Хэмилтон занимал внутреннюю траекторию, ему требовалось проехать меньшую дистанцию в повороте, в результате чего Льюис оказался на полкорпуса впереди. 

Но даже если бы Льюиса там не было, Максу пришлось бы заметно сбросить скорость, чтобы проехать по привычной траектории. У Льюиса была возможность оставить чуть больше места, но он посчитал, что Макс отступит».

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