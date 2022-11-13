«Пирелли» считает стратегию с одним отрезком на «софте» предпочтительной на Гран-при Сан-Паулу

Теги Гран-при Бразилии Ред Булл Пирелли Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

«Пирелли» поделилась мнением о возможных стратегиях на Гран-при Сан-Паулу.

На первое место производитель покрышек поставил стратегию «софт»-«медиум»-«медиум», в то время как стратегия с двумя отрезками на мягких шинах слегка проигрывает.

По версии «Пирелли», стратегии с одним пит-стопом являются наименее предпочтительными.

У большинства пилотов остался один комплект свежего «софта», а у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена – два. Джордж Расселл из «Мерседеса» отмечал, что «софт» кажется более перспективным составом для гонки.

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Джордж Расселл: «Лишний «софт» сыграет в пользу «Ред Булл», Ферстаппен – по-прежнему фаворит»

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