Макс Ферстаппен: «Даже на «софте» я бы оказался слишком медленным – износ шин был слишком сильным»

Пилот подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу.

Ферстаппен закончил заезд на четвертой позиции, пропустив вперед двух пилотов «Мерседеса» и Карлоса Сайнса.

По словам Макса, сегодня он в любом случае не смог бы побороться с «Мерседесом» из-за проблем с износом покрышек.

«Поначалу все шло нормально, но в итоге все это почему-то не сработало. Думаю, даже на «софте» я бы оказался слишком медленным. Правда, сегодня у нас просто был слишком сильный износ шин.

Мы все проанализируем, хотя я не уверен, что перед завтрашней гонкой мы в любом случае сможем что-то изменить. Однако хуже, чем сегодня, быть точно не может.

В конечном счете, когда износ шин у вас настолько сильнее, чем у соперников, уже не важно, какой именно тип резины вы используете. Думаю, для начала нам просто нужно постараться улучшить ситуацию с износом, и тогда шины заработают нормально. Сами сражения получились отличными. Да, я в них оказался на стороне проигравших, но мне все равно понравилось», – рассказал Ферстаппен.

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