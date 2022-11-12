Ромен Грожан о поуле Магнуссена: «Абсолютная фантастика! Рад за тебя, мой друг»
Ромен Грожан поздравил экс-напарника Кевина Магнуссена с сенсационным поулом на Гран-при Сан-Паулу.
Грожан и Магнуссен вместе провели четыре сезона за «Хаас», теперь Ромен выступает в «Индикаре».
«Абсолютная фантастика! Когда это твой день, то это твой день 💯. Так рад за тебя, мой друг!» – написал француз в соцсетях.
Также Магнуссена поздравили команды «Формулы-1». В частности, «Альфа Ромео» написала: «Вы, ребята, выглядите кучкой легенд!», обыграв культовую фразу руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера.
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли выложил фото Кевина с головой в виде козла. По всей видимости, Гасли намекнул на то, что Магнуссен является величайшим в истории (Greatest of All Time – GOAT).
Магнуссен завоевал первый поул «Хааса» в истории
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии