Ромен Грожан о поуле Магнуссена: «Абсолютная фантастика! Рад за тебя, мой друг»

поздравил экс-напарника Кевина Магнуссена с сенсационным поулом на Гран-при Сан-Паулу.

Грожан и Магнуссен вместе провели четыре сезона за «Хаас», теперь Ромен выступает в .

«Абсолютная фантастика! Когда это твой день, то это твой день 💯. Так рад за тебя, мой друг!» – написал француз в соцсетях.

Также Магнуссена поздравили команды «Формулы-1». В частности, написала: «Вы, ребята, выглядите кучкой легенд!», обыграв культовую фразу руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера.

Пилот выложил фото Кевина с головой в виде козла. По всей видимости, Гасли намекнул на то, что Магнуссен является величайшим в истории (Greatest of All Time – GOAT).

Магнуссен завоевал первый поул «Хааса» в истории

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