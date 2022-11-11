Статую Сенны представили на автодроме Гран-при Сан-Паулу
На автодроме имени Жозе Карлуса Пасе впервые показали новую статую трехкратного чемпиона «Формулы-1» Айртона Сенны.
Монумент был создан племянницей гонщика – художницей Лалалли Сенной.
Айртон в 1991 году выиграл домашний Гран-при Бразилии (ныне проводится как Гран-при Сан-Паулу).
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Фото: сайт «Формулы-1»
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