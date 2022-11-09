Джолион Палмер: «В Бразилии нужна хаотичная гонка – в противном случае почти наверняка выиграет Ферстаппен»

Эксперт официального сайта чемпионата и бывший пилот «Формулы-1» поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бразилии в Сан-Паулу.

«Надеюсь, нас ждет довольно хаотичная гонка, поскольку таких гонок в этом году было довольно мало. То есть какие-то инциденты, появления машины безопасности, и так далее – что-то неожиданное.

В прошлом году Окон выиграл гонку, Алонсо, Феттель и Гасли побывали на подиуме, даже Риккардо сумел выиграть гонку! И все это случилось за прошлый сезон. В этом же году у нас было только третье место Норриса в Имоле.

Так что да, нам нужна какая-то хаотичная гонка – в противном случае мы получим заезд, который почти наверняка выиграет , ведь у очень быстрая машина, особенно на прямых. Надеюсь, что мы все-таки увидим отличную гонку.

Многие команды и гонщики по-прежнему сражаются за позиции. У нас есть битва между «Маклареном» и «Альпин», их пилоты будут соперничать друг с другом. То же касается «Альфа Ромео» и «Астон Мартин», – рассказал Палмер.

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