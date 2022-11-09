Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2022, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

С 11 по 13 ноября на трассе «Интерлагос» пройдет 21-й этап 73-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Сан-Паулу.

Расписание трансляций, время московское

Пятница

1-я практика: 18:30 – 19:30

Квалификация: 22:00 – 23:00

Суббота

2-я практика: 18:30 – 19:30

Спринт: 22:30 – 23:00

Воскресенье

Гонка: 21:00

Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2022?

У зрителей России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

Одним из полулегальных вариантов просмотра будет подписка на любой сервис IPTV, транслирующий британский телеканал Sky Sports F1, который предлагает самый широкий охват гоночного уик-энда – в течение всех дней Гран-при ведущие эксперты из числа бывших гонщиков «Ф-1» будут делиться инсайдами и профессиональными комментариями о происходящих событиях.

Смотреть «Формулу-1» по-прежнему можно и через сервис F1 TV через VPN с подпиской, оформленной с помощью банковской карты страны, в которой работает цифровой сервис (например, в Украине или Польше).

Гран-при также будут транслировать следующие телеканалы: FOX Sports (в Азии, Латинской Америке и Австралии), Sky (в Сан-Паулу и Германии), RTL (в Германии), ORF (в Сан-Паулу), Globo TV (в Бразилии), CCTV (в Китае), Setanta Sports (в странах Евразии), Fuji Television (в Японии), Ziggo (в Нидерландах), Viasat (странах Северной Европы), Movistar (в Монако), ESPN (в США) и многие другие.