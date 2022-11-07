«Формула-1» поучаствовала в урегулировании конфликта между «Ред Булл» и Sky Sports (RacingNews365)

взяла на себя роль посредника между «Ред Булл» и Sky Sports.

На Гран-при Мехико команда из Милтон-Кейнса бойкотировала британский Sky Sports и аффилированные с ним немецкий и итальянские каналы после комментариев Теда Кравица о и пилоте .

В Бразилии «Ред Булл» возобновит общение с журналистами Sky. Как сообщает RacingNews365, «Формула-1» приняла участие в попытках урегулирования ситуации.

Таблоид Daily Mail утверждает, что босс Sky Sports Билл Макгинти находится с визитом на базе «Ред Булл» сегодня, 7 ноября. Официального подтверждения этой информации нет.

Британское ТВ довело Ферстаппена и «Ред Булл» до бойкота канала. А напарник Макса одним жестом прервал свист фанов на вью Хэмилтона

Кристиан Хорнер: «Ферстаппен очень расстроился из-за ряда уничижительных высказываний Sky Sports, «Ред Булл» тоже»