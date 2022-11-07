«Формула-1» поучаствовала в урегулировании конфликта между «Ред Булл» и Sky Sports (RacingNews365)

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Sky Sports Мерседес Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Тед Кравиц Авто

«Формула-1» взяла на себя роль посредника между «Ред Булл» и Sky Sports.

На Гран-при Мехико команда из Милтон-Кейнса бойкотировала британский Sky Sports и аффилированные с ним немецкий и итальянские каналы после комментариев Теда Кравица о Максе Ферстаппене и пилоте «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

В Бразилии «Ред Булл» возобновит общение с журналистами Sky. Как сообщает RacingNews365, «Формула-1» приняла участие в попытках урегулирования ситуации.

Таблоид Daily Mail утверждает, что босс Sky Sports Билл Макгинти находится с визитом на базе «Ред Булл» сегодня, 7 ноября. Официального подтверждения этой информации нет.

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