Даниэль Риккардо: «Не стал бы совсем исключать вариант с NASCAR»

Пилот рассказал, что в будущем был бы не против попробовать себя в гонках .

При этом Риккардо отметил, что такими вещами он будет заниматься только в будущем. В то время как в следующем сезоне он хотел бы поработать в качестве резервного пилота в топ-команде «Ф-1», а затем попробовать вернуться в чемпионат.

«По правде говоря, я бы не стал совсем исключать вариант с NASCAR. Так что категорически отказаться я не могу. Скорее я бы категорически мог бы отказаться от гонок на овалах, но у NASCAR есть неплохие гонки и на обычных трассах. Так что я бы не стал ничего исключать. Я понимаю, что не становлюсь моложе, но все равно не могу сказать определенное нет.

При этом в первую очередь я по-прежнему сосредоточен на «Формуле-1» – и я останусь в «Ф-1», хотя понятно, что в следующем году мне придется взять небольшой перерыв. Так что да, вероятно, пока я не готов исследовать новые возможности», – рассказал Риккардо.

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