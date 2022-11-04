Sky Sports и «Формула-1» продлили контракт до 2029 года

Sky Sports останется официальным вещателем «Формулы-1» до 2029 года.

Контракт между Sky Sports и «Ф-1» был продлен по ходу гоночного уик-энда в Мехико. Соглашение Sky Sports на вещание на территории Великобритании и Ирландии рассчитано до 2029 года. Также аудио-дорожка со Sky Sports используется в качестве одной из двух основных на англоязычной трансляции F1TV.

Контракт Sky Italia и Sky Deutschland, которые обеспечивают вещание на территории Италии, Германии, Австрии и Швейцарии, был продлен до 2027 года.

Сумма сделки между Sky Sports и «Формулой-1» не разглашается.

Британское ТВ довело Ферстаппена и «Ред Булл» до бойкота канала. А напарник Макса одним жестом прервал свист фанов на вью Хэмилтона