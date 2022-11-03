Вольфф предпочел бы победу в гонке 2-му месту в Кубке конструкторов: «Мерседес» доказал бы, что болид вернулся в борьбу»

Исполнительный директор Тото Вольфф высказался о целях на сезон.

У «Мерседеса» останется шанс отнять второе место в Кубке конструкторов у «Феррари», однако Вольфф выбрал бы победу в одной из оставшихся гонок.

«Победа стала бы доказательством того, что болид вернулся в борьбу за первую позицию. Второе место [в командном зачете] можно занять благодаря ошибкам соперников или тому, что ты просто набираешь большое очков. Конечно, это станет некоторым утешением, ведь в начале сезона у «Феррари» была быстрейшая машина. Был бы здорово финишировать выше, но, повторюсь, это не наш основной приоритет. Главное – понять болид и сделать так, чтобы он ехал быстро.

Мы гонщики и хотим пользоваться теми шансами, которые появляются. Так что чувствуется разочарование. [На Гран-при Мехико] мы сражались за победу, претендовали на двойной подиум, оказалась позади. Нужно сохранять реалистичный взгляд на то, чего удается достичь, пока мы пытаемся дотянуться до звезд», – отметил Тото.

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