Кристиан Хорнер: «Выбор шин «Мерседесом» в Мехико меня удивил»

удивила стратегия «Мерседеса» на Гран-при Мехико.

Руководитель не ожидал, что главные соперники выберут самые неудобные для себя шины. В результате ошибки «серебряных стрел» одержал уверенную победу.

«Думаю, мы выбрали правильную стратегию. Для нас лучшим выбором был старт на «софте» и переход на «медиум» – с этими шинами мы были быстрее, в отличие от стратегии «медиум-хард», ведь у «харда» сцепление не столь высокое.

Так что мы удивились, консервативному выбору «Мерседеса» с «медиумом» и «хардом».

В итоге Макс оказался первым, кому удалось конвертировать поул в лидерство после первых поворотов, а затем он уверенно контролировал гонку на «софте», избегал перегрева покрышек и следил за их износом.

Когда мы сняли покрышки на пит-стопе, то обнаружили, что те еще не полностью износились – это придало нам уверенности, что «медиум» будет универсальным выбором. Конечно же, при условии не выжимать из этого комплекта все, в чем Макс полностью преуспевает в этом году», – рассказал Хорнер.

Кристиан считает, что даже с мягкими шинами «Мерседесу» было бы сложно побороться с Ферстаппеном:

«Думаю, они бы приблизились, но мы все равно сохранили бы преимущество.

Вообще, вы слышали, что их гонщики недовольны «хардом», тем не менее, уже вторую гонку подряд ставит им эти шины, и это стоит им победы. Меня это сильно удивило».

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