Жак Вильнев о стратегии «Мерседеса»: «Команде стоит смотреть трансляцию, а не сидеть в компьютерах»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года дал совет стратегам «Мерседеса».

и не смогли побороться за победу на Гран-при Мехико с пилотом «Ред Булл» . Вильнев отметил неудачные решения немецкой команды – по мнению канадца, «Мерседес» плохо следил за скоростью других болидов.

«Несмотря на критику и слова о скучной гонке, мне было интересно ее смотреть. Особенно захватывающей оказалась стратегия «Мерседеса», хотя, пожалуй, команде стоит больше смотреть телевизор.

Многие годы у «Мерседеса» была лучшая машина, и команда никогда не переживала. В воскресенье они действовали консервативно, а «Ред Булл» – агрессивно. Если защищаешься, твой выбор не может решить исход гонки – победа возможна в случае ошибок соперников.

По первой половине гонки было хорошо видно, что «софт» выживает, несмотря на полные баки и «зеленую» трассу. Уже 50 лет известно, что по ходу Гран-при болиды становятся легче, а сцепление с треком – лучше. Так что меня удивил переход на «хард».

Льюис Хэмилтон все равно показывал скорость – почему бы нет? Однако для Джорджа Расселла это большое разочарование: он несколько раз просил растянуть отрезок, чтобы перейти на «софт». Терять ему было нечего. Все видели, как Риккардо ехал на «медиуме» – очевидно, это был верный выбор. Может, «Мерседесу» стоит смотреть трансляцию, а не сидеть во всех своих компьютерах.

«Ред Булл» выиграл гонку, стартовав на шинах с красными ободками, Ферстаппену не мешал «грязный» воздух, и он очень уверенно ехал к победе, несмотря на неловко выглядевшую машину», – считает Вильнев.

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