Карлос Сайнс: «У нас не было проблем. Мы просто оказались слишком медленными»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Мексики, поделившись мнением о причинах слабого выступления команды.

«У нас не было никаких (технических) проблем. Это главный момент – в этот уик-энд мы просто оказались слишком медленными. При этом мы хорошо знаем, на какие компромиссы были вынуждены пойти в этот уик-энд в работе с машиной, с двигателем. Знали, что будем терять скорость сильнее, чем ожидалось.

Мы уступили лидеру минуту. С другой стороны, я месяц не проводил полноценную гонку, так что было неплохо на самом деле вернуться к этому. Стараться держать темп, понимать машину. Мы извлечем урок из этого опыта и постараемся продемонстрировать хороший темп на этапах в Бразилии и Абу-Даби», – рассказал Сайнс.

Что случилось на Гран-при Мексики: победный рекорд Ферстаппена, стратегический нокаут «Мерседеса» от «Ред Булл», «Феррари» слила минуту

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