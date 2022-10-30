Кевин Магнуссен о Гран-при Мексики: «На трассах с большим количеством медленных поворотов и длинных прямых, новые машины справляются хуже»
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что не ждет большого количества обгонов на Гран-при Мексики.
«Я бы сказал, что в этом году с новыми болидами ситуация с обгонами на большинстве трасс значительно улучшилась. Однако на некоторых трассах ситуация только ухудшилась. И трасса Гран-при Мексики может быть как одной из таких.
Мне кажется, что на трассах с большим количеством медленных поворотов и длинных прямых, новые машины справляются хуже старых. Просто потому что не так эффективны в слип-стриме», – рассказал Магнуссен.
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