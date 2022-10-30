Ландо Норрис о 8-м месте: «Это лучший результат, которого мы могли добиться в текущих условиях»

Пилот подвел итоги квалификации к , отметив, что остался доволен достигнутым результатом.

«Мы провели хорошую квалификацию, я очень доволен восьмым местом. В третьем сегменте мне удалось проехать очень хороший круг и опередить оба болида «Альпин». Это лучший результат, которого мы могли добиться в текущих условиях. От лидирующих команд мы все-таки слишком сильно отстаем, но в этом нет ничего необычного. Я доволен, что мы дали себе хороший в гонке.

При этом на старте здесь очень длинный рывок к первому повороту, многое может случиться. Все наше вниманием будет сосредоточено на том, чтобы чисто стартовать, а дальше постараться провести чистую гонку», – рассказал Норрис.

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