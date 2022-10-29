Магнуссен потеряет 5 позиций на старте Гран-при Мехико после отказа мотора во время 1-й практики с Фиттипальди

подтвердила, что пилот получит штраф в виде потери пяти позиций на старте Гран-при Мехико.

Двигатель на болиде Магнуссена отказал во время первой практики, когда за рулем был резервный пилот команды . Команда была вынуждена установить новый мотор.

Гран-при Мехико-2022. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Перес и Ферстаппен показали одинаковое время

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram