Магнуссен потеряет 5 позиций на старте Гран-при Мехико после отказа мотора во время 1-й практики с Фиттипальди

Теги ФИА Формула-1 регламент Гран-при Мексики Кевин Магнуссен Хаас Пьетро Фиттипальди Авто

ФИА подтвердила, что пилот «Хааса» Кевин Магнуссен получит штраф в виде потери пяти позиций на старте Гран-при Мехико.

Двигатель на болиде Магнуссена отказал во время первой практики, когда за рулем был резервный пилот команды Пьетро Фиттипальди. Команда была вынуждена установить новый мотор.

Гран-при Мехико-2022. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Перес и Ферстаппен показали одинаковое время

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