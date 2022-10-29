Магнуссен потеряет 5 позиций на старте Гран-при Мехико после отказа мотора во время 1-й практики с Фиттипальди
ФИА подтвердила, что пилот «Хааса» Кевин Магнуссен получит штраф в виде потери пяти позиций на старте Гран-при Мехико.
Двигатель на болиде Магнуссена отказал во время первой практики, когда за рулем был резервный пилот команды Пьетро Фиттипальди. Команда была вынуждена установить новый мотор.
Гран-при Мехико-2022. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Перес и Ферстаппен показали одинаковое время
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