Валттери Боттас о продолжении карьеры после «Формулы-1»: «Вариант с «Индикаром» кажется весьма интересным»

Пилот рассказал, что после ухода из «Формулы-1» в будущем рассмотрит вариант выступлений в «Индикаре».

В последние годы все больше гонщиков из «Ф-1» стали пробовать свои силы в «Индикаре» – определенных успехов удалось добиться Ромену Грожану, Маркусу Эрикссону и Кевину Магнуссену (датчанин провел в «Индикаре» одну гонку).

«Может быть, в будущем я буду выступать в США. Вариант с «Индикаром» кажется весьма интересным – чемпионат проходит на интересных трассах, да и сами гонки получаются неплохими. Мне кажется, что и в Европе набирает популярность. Так что посмотрим», – рассказал Боттас.

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