Квят выпустил видеоролик с подготовкой к этапу NASCAR в Шарлотт

Российский пилот на своем youtube-канале выложил видео с подготовкой к гоночному уик-энду в NASCAR.

В первом видео из цикла показано, что происходило за кулисами во время подготовки к этапу в Шарлотт, где Квят выступал в классе NASCAR Xfinity и NASCAR Cup. В первой гонке Квят сумел финишировать 15-м, а во второй не добрался до финиша из-за проблем с мотором.

Квят сошел из-за проблем с мотором в гонке NASCAR Cup в Шарлотте

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