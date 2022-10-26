Серхио Перес о шансах выиграть домашний Гран-при Мексики: «Мне не нужны подарки»

Пилот уверен, что не собирается дарить ему победу на домашнем для него .

По словам Переса, он сделает все возможное, чтобы самостоятельно добиться успеха.

«Мне не нужны подарки. За все эти годы я очень многого сумел добиться, когда никто мне ничего не дарил. Это просто необязательно. Так что я ни о чем таком даже не думаю. Я думаю о своей работе, как идеально провести следующий гоночный уик-энд и постараться выиграть Гран-при.

Понятное дело, что как команда мы выложимся на максимуме, сделаем все возможное. И если возникнет ситуация, в которой Макс сможет помочь мне – уверен, он сделает это без колебаний. Самое важное для нас, как бы то ни было – продолжить серию побед и как можно сильнее завершить сезон. Если мне удастся занять второе место в общем зачете – будет отлично», – рассказал Перес.

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