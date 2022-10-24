Фернандо Алонсо об аварии: «Думал, что закончу полет в заграждении – такие аварии можно часто увидеть в «Индикаре»

Пилот признал, что испугался неприятных последствий, которые могло иметь столкновение с на Гран-при США.

После контакта между машинами болид Алонсо буквально встал на задние колеса. По словам испанца, он опасался того, что все может закончиться аварией «в стиле «Индикара», где болиды порой таким же образом подбрасывало в воздух и бросало на боковые заграждения:

«Я подумал, что находился еще левее, чем на самом деле, и что если машина заденет боковое металлической заграждение, то от удара ее перевернет в воздухе на 360 градусов.

Такие инциденты можно часто увидеть в «Индикаре», они очень опасны. Я думал, что закончу полет в заграждении. Но потом машина приземлилась на трассу и встала на колеса, после чего я подумал, что опасность миновала».

Также Алонсо признал, что после столкновения со Строллом был уверен в том, что не сможет продолжить гонку и будет вынужден сойти с дистанции из-за повреждений болида:

«Я очень удивился, когда в команде просто заменили мне шины, переднее антикрыло, и затем просто отправили на трассу. Я сначала подумал, что это просто тест – возможность проверить что-то в машине, – и что меня позовут обратно уже через круг. Но этого не случилось. С машиной все оказалось в порядке, поэтому мы продолжили.

Еще одной плохой новостью было то, что теперь до финиша нужно было доехать на этом комплекте «харда», а до конца оставалось 32 круга – я думал, что шины просто не выдержат. Однако такое стратегическое решение оказалось правильным».

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