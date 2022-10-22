Шарль Леклер: «Феррари» нужно улучшить исполнение в гонках – работу с шинами, надежность техники, стратегию, коммуникацию внутри команды»

Пилот «Феррари» признал, что команде нужно прибавить в эффективности проведения гонок, если она хочет побороться за титул в следующем сезоне.

По словам Леклера, именно этим команда займется в оставшихся гонках нынешнего чемпионата.

«Нужно просто лучше проводить гонки, лучше выступать в воскресенье. Да, ответ кажется очень простым, но исполнение в гонке подразумевает много вещей. Работу с шинами, надежность техники, стратегию, коммуникацию внутри команды.

Так что нам нужно работать, как единое целое и постараться улучшить исполнение в гонках. Потому что в первой половине сезона, если посмотреть, мы были очень конкурентоспособны, но в гонках мы достигали недостаточно хороших результатов в сравнении с тем, чего мы сами ожидали. Так что над этим мы и работаем.

Очень важно достичь этой стабильности выступлений – мы должны постоянно находиться в числе лидеров и понимать, что мы выложились на максимуме. Надеюсь, мы сумеем этого достичь», – рассказал Леклер.

«Феррари» сделала победную машину и слилась, а гонщики довольны сезоном. Это вообще как?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram