Гонщики смогут продолжить Гран-при после того, как покинули болид, «в исключительных обстоятельствах»

Всемирный совет одобрил поправки в спортивный регламент «Формулы-1» 2022 года.

В частности, изменениям подверглось правило о том, что гонщик, покинувший болид во время спринта или гонки, выбывает из сессии. Отныне пилоты, попавшие в такую ситуацию, смогут продолжить заезд «в исключительных обстоятельствах»: если кокпит оставлен не из-за механической проблемы, поломки машины или ради получения преимущества.

На Гран-при Великобритании пилот выпрыгнул из машины, чтобы проверить состояние коллеги из , попавшего в крупную аварию. При этом сессия была остановлена красными флагами, а состояние машины Расселла позволяло заехать в боксы и продолжить гонку. Согласно действовавшим на тот момент правилам, действия Джорджа привели к сходу.

Расселл рванул на помощь пострадавшему в жесткой аварии товарищу. И закрыл серию из топ-5 в каждой гонке сезона – хотя мог ехать дальше

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