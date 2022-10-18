Карлос Сайнс: «Феррари» не допускала одну и ту же ошибку дважды»

Карлос Сайнс рассказал, как справляется с поражениями и ошибками.

«После неудачных моментов мы испытывали разочарование, как легко можно представить. Но я увидел сплоченность в команде. Никто не сомневается, не перекладывает друг на друга вину – полагаю, раньше это было слабым местом «Феррари». Вспомните последний период, когда «Феррари» не побеждала: люди искали виновного, а сейчас это не так. Атмосфера в команде отличная.

В каких-то аспектах мы по-прежнему не так хороши. Надо прибавлять и стараться не допускать одну и ту же ошибку дважды. Если вспомнить просчеты, все они были разными – в разных ситуациях и обстоятельствах. Мы не допускали одну и ту же ошибку дважды. Перед нами новый вызов, и мы стараемся расти, становиться сильнее и лучше.

Команда три года не сражались за чемпионство, а сейчас мы вновь среди лидеров и боремся с двумя лучшими коллективами в истории «Формулы-1», а именно и . Сравнение с ними вскрыло наши недостатки, но в следующем году мы постараемся прибавить», – пообещал пилот Скудерии.

Карлос Сайнс о критике: «Судя по всему, некоторые люди не хотели видеть меня в числе лидеров»

Карлос Сайнс: «Мне пришлось полностью поменять стиль пилотажа в 2022 году»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram